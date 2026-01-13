Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 19:41
25.722 -0,26%
Dow Jones 19:41
49.296 -0,59%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Cambio di rotta in casa Meta: via ai licenziamenti per investire sull’AI

Finanza
Cambio di rotta in casa Meta: via ai licenziamenti per investire sull’AI
(Teleborsa) - Meta Platforms ha iniziato a tagliare più di 1.000 posti di lavoro all’interno della divisione Reality Labs, in un’operazione che rientra in una strategia più ampia di riallocazione degli investimenti: meno metaverso e realtà virtuale, più dispositivi indossabili basati su intelligenza artificiale e funzioni AI per smartphone.

L'impatto stimato è intorno al 10% dei circa 15.000 lavoratori della divisione.

In un memo interno, ottenuto da Bloomberg, il CTO, Andrew Bosworth ha spiegato che Meta sta riposizionando gli sforzi sul metaverso verso i dispositivi mobili e riducendo gli investimenti in VR per rendere l’area “più sostenibile” nel lungo periodo. L’azienda ha confermato che i risparmi ottenuti dai tagli saranno reinvestiti per sostenere la crescita dei wearables nel corso dell’anno.

Reality Labs, che sviluppa hardware avanzato come visori VR, occhiali AI e piattaforme virtuali, ha accumulato oltre 70 miliardi di dollari di perdite dal 2021, poiché molti progetti non generano ancora ricavi significativi.
Condividi
```