New York: calo per 3M

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso industriale
, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di 3M
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve del gigante della manifattura
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 171,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 167,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 175,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)