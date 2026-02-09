Milano 9-feb
New York: calo per 3M

New York: calo per 3M
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso industriale, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di 3M rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve del gigante della manifattura è in rafforzamento con area di resistenza vista a 171,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 167,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 175,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
