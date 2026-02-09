Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

New York: in perdita Brown & Brown
Retrocede molto il gruppo assicurativo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,13%.
