Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:17
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:17
50.087 -0,06%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: scambi negativi per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto utility in Italia
Giornata negativa per il settore utility italiano, che continua la seduta a 52.123,58 punti, in calo dello 0,78%.
Condividi
```