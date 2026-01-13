Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:38
25.792 +0,02%
Dow Jones 18:38
49.292 -0,60%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Piazza Affari: giornata depressa per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto utility in Italia
Giornata negativa per il settore utility italiano, che continua la seduta a 50.557,55 punti, in calo dell'1,33%.
Condividi
```