SILVER del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio
Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,69%.
Il quadro tecnico dell'argento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 69,66, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 87,12. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 61,55.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)