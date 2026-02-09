Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:17
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:17
50.087 -0,06%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

SILVER del 6/02/2026

Finanza
SILVER del 6/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,69%.

Il quadro tecnico dell'argento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 69,66, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 87,12. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 61,55.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
