SolidWorld, Miralis ottiene la certificazione ISO 9001:2015

SolidWorld Group

(Teleborsa) -, gruppo tecnologico italiano leader nell’integrazione di soluzioni digitali 3D avanzate con AI per i settori industriale, biomedicale e difesa, fa sapere che la partecipata Miralis ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, lo standard riconosciuto in tutto il mondo per i Sistemi di Gestione della Qualità, lo standard internazionale di riferimento per i Sistemi di Gestione della Qualità, relativo all’erogazione di servizi di reingegnerizzazione dei processi aziendali, implementazione di soluzioni digitali e sistemi PLM, nonché alla fornitura della relativa formazione. Il conseguimento della certificazione, si legge in una nota, è sinonimo dell’impegno della società nel garantire elevati standard di qualità, rendere più efficienti le operazioni e aumentare la soddisfazione del cliente.Nel 2024 SolidWorld Group ha acquisito una partecipazione del 22% in Miralis, startup innovativa specializzata in servizi di consulenza e implementazione end-to-end per progetti di trasformazione digitale. La società opera con un focus sulle soluzioni di Product Lifecycle Management (PLM) e sull’ottimizzazione dei processi aziendali, adottando un approccio integrato e olistico che accompagna le imprese lungo l’intero ciclo di evoluzione dei modelli operativi e organizzativi."L’ottenimento della certificazione ISO 9001:2015 da parte di Miralis rappresenta une strutturazione della società”, commenta. “La qualità dei processi e la capacità di operare secondo standard riconosciuti a livello internazionale sono elementi chiave per supportare clienti industriali complessi e per valorizzare le competenze specialistiche all’interno dell’ecosistema del Gruppo”.La certificazione, conclude la nota, contribuisce inoltre a rafforzare l’integrazione di Miralis all’interno della strategia complessiva di SolidWorld Group, orientata allo sviluppo di un’offerta sempre più completa di soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto, in grado di coniugare competenze tecnologiche, consulenziali e di processo. In questo contesto, la qualità organizzativa e la solidità dei modelli operativi rappresentano fattori abilitanti per la scalabilità dei progetti e per la creazione di valore nel medio-lungo periodo.