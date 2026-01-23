Seco, con Boeing certificazione di progetto per il Deck Control Device dell’MQ-25A

(Teleborsa) - La divisione divisione statunitense di SECO
, SECO USA, ha ottenuto la certificazione di progetto
per il programma sviluppato in collaborazione con Boeing
, in cui opera come fornitore chiave
per lo sviluppo e la fornitura di un sistema di movimentazione sul ponte di volo
destinato alla piattaforma di rifornimento aereo senza pilota (unmanned systems) MQ-25A Stingray, imbarcata
sulle portaerei della Marina degli Stati Uniti
.
Questo importante traguardo sancisce la consegna completa
e l’accettazione
del Deck Control Device (DCD), a seguito della precedente dimostrazione delle operazioni di imbarco con controllo remoto annunciata nell’ottobre 2021. Nell’ambito di questa collaborazione pluridecennale, SECO ha progettato, sviluppato e integrato l’impugnatura rugged utilizzata dall’operatore per il controllo, l’unità di visualizzazione con display montata sul braccio, l’unità di elaborazione indossabile in vita e il sistema radio di grado militare, soddisfacendo i rigorosi requisiti ambientali, i fattori umani e quelli elettromagnetici richiesti per l’impiego sui ponti di volo delle portaerei.