Seco, con Boeing certificazione di progetto per il Deck Control Device dell’MQ-25A

SECO

Boeing

(Teleborsa) - La divisione divisione statunitense di, SECO USA, ha ottenuto laper il programma sviluppato in collaborazione con, in cui opera comeper lo sviluppo e la fornitura di undestinato alla piattaforma di rifornimento aereo senza pilota (unmanned systems) MQ-25A Stingray, imbarcatasulleQuesto importante traguardo sancisce lae l’del Deck Control Device (DCD), a seguito della precedente dimostrazione delle operazioni di imbarco con controllo remoto annunciata nell’ottobre 2021. Nell’ambito di questa collaborazione pluridecennale, SECO ha progettato, sviluppato e integrato l’impugnatura rugged utilizzata dall’operatore per il controllo, l’unità di visualizzazione con display montata sul braccio, l’unità di elaborazione indossabile in vita e il sistema radio di grado militare, soddisfacendo i rigorosi requisiti ambientali, i fattori umani e quelli elettromagnetici richiesti per l’impiego sui ponti di volo delle portaerei.