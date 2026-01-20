Great Place to Work Italia, ELT Group ottiene la certificazione per il nono anno

(Teleborsa) -si conferma nuovamente un'azienda attenta alle proprie persone ottenendo per il nono anno consecutivo la certificazione Great Place to Work, confermandosi tra le migliori aziende per cui lavorare in Italia. La certificazione – fa sapere la società in una nota – è stata conferita a ELT Group in seguito all'indagine sul clima aziendale realizzata dalutti i dipendenti sono stati coinvolti attraverso una survey che ha raccolto il loro punto di vista su vari aspetti, quali credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. Anche quest'anno la partecipazione è stata elevata: 88% delle persone ha preso parte al sondaggio, dimostrando la fiducia che le persone hanno in questo strumento.L'azienda si posiziona come una delle migliori realtà industriali in Italia, confermando per il terzo anno consecutivo il suo risultato migliore di sempre, un, allineato con gli standard delle eccellenze di Great Place To Work e reso ancora più significativo dai contingenti cambiamenti in atto sia a livello di organico, sia a livello di business. I risultati ottenuti confermano che, anche nell'attuale processo di profonda trasformazione e crescita, l'azienda dedica la massima attenzione alla qualità dell'ambiente lavorativo e alla cultura d'impresa, seguendo un modello che mette al centro le persone e promuovendo valori fondamentali quali affidabilità, senso di appartenenza, credibilità, rispetto, equità e orgoglio.Eccellente anche laossia "tutto considerato, direi che questo è un eccellente luogo di lavoro": l'80% della popolazione aziendale ha risposto in maniera positiva dimostrando fiducia e apprezzamento verso l'azienda.Secondo l'analisi 2025con l'88% delle risposte positive. L'apprezzamento per il sistema di welfare aziendale è ai massimi storici: il 91% valuta, infatti, positivamente il piano aziendale di flexible benefits e l'89% ritiene di avere dei benefit particolari in ELT Group.Rilevanti anche lel'85% delle persone crede fortemente nei valori di ELT Group e l'82% si dice orgoglioso di far parte di ELT e il 77% raccomanderebbe ELT come un ambiente di lavoro eccellente. Ottimi i dati anche sui responsabili/i manager, considerati onesti ed etici nel lavoro (85%), accessibili e disponibili al dialogo (82%)."Ottenere la certificazione Great Place To Work per nove anni consecutivi dimostra non solo quanto ELT abbia a cuore il benessere delle proprie persone – sottolinea il– ma quanto questo debba essere un risultato da conquistare e su cui lavorare anno dopo anno. In un settore molto competitivo ed impegnativo come quello in cui operiamo è motivo di grande soddisfazione vedere costantemente rinnovato l'orgoglio aziendale e percepire la soddisfazione dei dipendenti. È un risultato su cui l'azienda si impegna con grande entusiasmo perché ciascuno si senta parte indispensabile del comune progetto aziendale".