Unicredit è Top Employer Europe per il decimo anno consecutivo

UniCredit

(Teleborsa) -è stata riconosciutaper il decimo anno consecutivo, grazie alle certificazioni conseguite dalle banchedel Gruppo in Austria, Bosnia & Erzegovina (Mostar), Germania, Italia, Serbia e dalle sue Branch in Polonia e Romania."Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come Top Employer per il decimo anno consecutivo: non è solo un onore, è una promessa. Una promessa di continuare a costruire un ambiente che promuova diversità, collaborazione e apprendimento continuo", commenta, Head of Group People & Culture di UniCredit, aggiungendo "qesto risultato riflette la passione, il talento e l’impegno delle nostre persone e la nostra visione condivisa di un luogo di lavoro in cui tutti possano avere successo. Continueremo a celebrare l’individualità, incoraggiare la crescita e promuovere il successo collettivo, perché insieme possiamo creare un domani migliore per tutti: le nostre persone, i nostri clienti e le nostre comunità".La certificazione Top Employer è una prova concreta delladella Banca nell’offrire unae in più Paesi, supportata da pratiche scalabili che promuovono le performance aziendali, l’engagement dei dipendenti e la crescita.Per, CEO di Top Employers Institute, la certificazione "rappresenta un risultato di particolare rilievo e riflette la solidità e la coerenza della strategia HR di Unicredit nei diversi Paesi in cui opera".