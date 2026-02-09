Washington Post: Lewis lascia la carica di Ceo, D'Onofrio al timone

(Teleborsa) - Will Lewis lascerà la carica di Ceo del Washington Post
, dopo le polemiche nate a seguito dell'annuncio di centinaia di licenziamenti
la scorsa settimana.
Il quotidiano statunitense, di proprietà di Jeff Bezos
, il patron di Amazon
, aveva annunciato la scorsa settimana 300 licenziamenti
. A seguito dell'annuncio, il personale era entrato in uno stato di agitazione
e le polemiche avevano investito Lewis
ed anche il fondatore di Amazon, accusato di aver "distrutto" il giornale
.
"Durante il mio mandato
, sono state prese decisioni difficili
per garantire il futuro sostenibile del Post, in modo che possa pubblicare per molti anni notizie imparziali di alta qualità a milioni di clienti ogni giorno", ha scritto in un messaggio ai dipendenti Will Lewis, approdato al Washington Post nel 2023
, in un periodo molto buio in cui il quotidiano stava già accumulando ingenti perdite,
Lewis aveva sostituito Fred Ryan, che aveva ricoperto il ruolo di direttore e Ceo per quasi un decennio, e vantava una lunga esperienza nel settore dell'editoria
, essendo stato anche Ceo di Dow Jones
e direttore del Wall Street Journal
.Jeff D'Onofrio,
attualmente Cfo del quotidiano, ricoprirà la carica di Ceo ad interim
. "I dati dei clienti guideranno le nostre decisioni, affinando la nostra capacità di offrire ciò che è più prezioso al nostro pubblico", ha scritto D'Onofrioin un'e-mail allo staff.(Foto: © zefart/123RF)