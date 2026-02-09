Washington Post: Lewis lascia la carica di Ceo, D'Onofrio al timone

Amazon

(Teleborsa) -, dopo le polemiche nate ala scorsa settimana.Il quotidiano statunitense,, il patron di, aveva annunciato la scorsa settimana. A seguito dell'annuncio, il personale era entrato in unoe le polemiche avevano investitoed anche il fondatore di Amazon, accusato di averper garantire il futuro sostenibile del Post, in modo che possa pubblicare per molti anni notizie imparziali di alta qualità a milioni di clienti ogni giorno", ha scritto in un messaggio ai dipendenti Will Lewis,, in un periodo molto buio in cui il quotidiano stava già accumulando ingenti perdite,Lewis aveva sostituito Fred Ryan, che aveva ricoperto il ruolo di direttore e Ceo per quasi un decennio, e vantava una, essendo stato anche Ceo die direttore delattualmente Cfo del quotidiano,. "I dati dei clienti guideranno le nostre decisioni, affinando la nostra capacità di offrire ciò che è più prezioso al nostro pubblico", ha scritto D'Onofrioin un'e-mail allo staff.