Finanza
Washington Post: Lewis lascia la carica di Ceo, D'Onofrio al timone
(Teleborsa) - Will Lewis lascerà la carica di Ceo del Washington Post, dopo le polemiche nate a seguito dell'annuncio di centinaia di licenziamenti la scorsa settimana.

Il quotidiano statunitense, di proprietà di Jeff Bezos, il patron di Amazon, aveva annunciato la scorsa settimana 300 licenziamenti. A seguito dell'annuncio, il personale era entrato in uno stato di agitazione e le polemiche avevano investito Lewis ed anche il fondatore di Amazon, accusato di aver "distrutto" il giornale.

"Durante il mio mandato, sono state prese decisioni difficili per garantire il futuro sostenibile del Post, in modo che possa pubblicare per molti anni notizie imparziali di alta qualità a milioni di clienti ogni giorno", ha scritto in un messaggio ai dipendenti Will Lewis, approdato al Washington Post nel 2023, in un periodo molto buio in cui il quotidiano stava già accumulando ingenti perdite,

Lewis aveva sostituito Fred Ryan, che aveva ricoperto il ruolo di direttore e Ceo per quasi un decennio, e vantava una lunga esperienza nel settore dell'editoria, essendo stato anche Ceo di Dow Jones e direttore del Wall Street Journal.

Jeff D'Onofrio, attualmente Cfo del quotidiano, ricoprirà la carica di Ceo ad interim. "I dati dei clienti guideranno le nostre decisioni, affinando la nostra capacità di offrire ciò che è più prezioso al nostro pubblico", ha scritto D'Onofrioin un'e-mail allo staff.

