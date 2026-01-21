Milano 13:45
44.137 -1,29%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 13:45
10.098 -0,29%
Francoforte 13:45
24.420 -1,14%

Angelini Pharma, Sergio Marullo di Condojanni assume carica di CEO

Finanza
Angelini Pharma, Sergio Marullo di Condojanni assume carica di CEO
(Teleborsa) - Angelini Pharma, parte del Gruppo Angelini Industries, ha annunciato la nomina di Sergio Marullo di Condojanni quale Chief Executive Officer.

Marullo di Condojanni ricopre la carica di CEO di Angelini Industries dal 2020 e continuerà a svolgere tale ruolo, assumendo contestualmente la guida della divisione farmaceutica per promuovere l’attuazione di una strategia coerente e integrata, valorizzando la sua ampia esperienza in materia di gestione, governance e finanza.

Jacopo Andreose, che ha guidato Angelini Pharma fino alla fine del 2025, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di Angelini Holding e diventerà senior advisor del Consiglio di amministrazione di Angelini Pharma.

Condividi
```