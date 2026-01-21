Angelini Pharma, Sergio Marullo di Condojanni assume carica di CEO

(Teleborsa) - Angelini Pharma
, parte del Gruppo Angelini Industries, ha annunciato la nomina di Sergio Marullo di Condojanni quale Chief Executive Officer
.
Marullo di Condojanni ricopre la carica di CEO di Angelini Industries dal 2020
e continuerà a svolgere tale ruolo, assumendo contestualmente la guida della divisione farmaceutica per promuovere l’attuazione di una strategia coerente e integrata, valorizzando la sua ampia esperienza in materia di gestione, governance e finanza. Jacopo Andreose
, che ha guidato Angelini Pharma fino alla fine del 2025, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di Angelini Holding
e diventerà senior advisor del Consiglio di amministrazione di Angelini Pharma.