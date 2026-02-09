Boom di ordini per il bond di Alphabet: richieste oltre i 100 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Alphabet
, la casa madre di Google
, ha registrato una domanda eccezionale per la sua nuova emissione obbligazionaria
. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo ha raccolto ordini per oltre 100 miliardi di dollari
a fronte di un'emissione attesa intorno ai 15 miliardi
. Si tratta di una delle richieste più elevate mai viste per un bond societario, a conferma della forte fiducia degli investitori nei titoli legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
L'operazione segue il successo di Oracle
, che la scorsa settimana ha collocato 25 miliardi di dollari di obbligazioni
con una domanda record di 129 miliardi.
Sotto la guida di Goldman Sachs, JPMorgan e Bank of America, Alphabet ha inoltre incaricato gli istituti di preparare possibili emissioni in sterline e franchi svizzeri, valutando persino l'ipotesi di un'obbligazione centennale
