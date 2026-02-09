Milano 17:35
Boom di ordini per il bond di Alphabet: richieste oltre i 100 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Alphabet, la casa madre di Google, ha registrato una domanda eccezionale per la sua nuova emissione obbligazionaria. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo ha raccolto ordini per oltre 100 miliardi di dollari a fronte di un'emissione attesa intorno ai 15 miliardi. Si tratta di una delle richieste più elevate mai viste per un bond societario, a conferma della forte fiducia degli investitori nei titoli legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

L'operazione segue il successo di Oracle, che la scorsa settimana ha collocato 25 miliardi di dollari di obbligazioni con una domanda record di 129 miliardi.

Sotto la guida di Goldman Sachs, JPMorgan e Bank of America, Alphabet ha inoltre incaricato gli istituti di preparare possibili emissioni in sterline e franchi svizzeri, valutando persino l'ipotesi di un'obbligazione centennale.

