Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Seduta vivace per il Light Sweet Crude Oil, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,45%.

L'esame di breve periodo del greggio WTI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 64,89 e primo supporto individuato a 63,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 66,24.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
