Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 23/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio
Effervescente il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,70%.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 61,94, mentre il primo supporto è stimato a 59,96. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 63,92.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)