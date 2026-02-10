Milano 17:35
Banco Desio, utile 2025 in marginale crescita a 127,3 milioni di euro. Dividendo di 0,5105 euro

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha chiuso il 2025 con un utile netto consolidato 2025 pari a 127,3 milioni di euro (+0,3%) e ROE al 9,3% con crescita commissionale del 5,7% sostenuta da gestito e Bancassurance.

Il valore degli impieghi netti verso clientela ordinaria al 31 dicembre 2025 si attesta a circa 12,4 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell’esercizio precedente (+2,8%). Il totale delle masse amministrate della clientela si attesta a circa 40,3 miliardi di euro, in aumento rispetto al saldo di fine esercizio 2024 (+5,1%), attribuibile all’andamento della raccolta indiretta (+4,6%) e di quella diretta (+ 5,8%). La raccolta diretta ammonta a circa 16,7 miliardi di euro ed evidenzia un incremento del 5,8% che riviene dalla crescita dei debiti verso clientela di circa 0,2 miliardi di euro (+1,8%) e dei titoli in circolazione di circa 0,7 miliardi di euro (+26,3%).

Indicatori di rischio in ulteriore miglioramento con NPE ratio lordo al 2,7% (3,1% a fine 2024) e costo del rischio a 33bps (45bps a fine 2024). CET 1 al 18,3% (+ 120 bps rispetto a fine 2024, nonostante - 26 bps legate al contributo straordinario) e TCR al 19,3% (+ 150 bps).

La struttura distributiva alla data di riferimento è costituita da 275 filiali (rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente pari a 281), 51 negozi finanziari aperti con insegne della controllata Fides e 14 negozi finanziari aperti con insegna Dynamica (già incorporata in Fides alla data di riferimento). Il personale dipendente del Gruppo si attesta a 2.495 dipendenti, con un decremento di 40 risorse rispetto al consuntivo di fine esercizio precedente.

Dividend payout al 50% con incremento dividendi complessivi a 67,1 milioni di euro (ex 60,2 milioni di euro, +11%) pari a 0,5105 euro per azione con Dividend Yield al 6,56%. Completato il programma di buy back 2024 con l'annullamento delle azioni proprie detenute per 20,2 milioni di euro e deliberato avvio dell'iter autorizzativo nuovo programma buy back 2026 per importo massimo di 40 milioni di euro.
