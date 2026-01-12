Milano
17:35
45.732
+0,03%
Nasdaq
20:12
25.810
+0,17%
Dow Jones
20:12
49.536
+0,06%
Londra
17:35
10.141
+0,16%
Francoforte
17:35
25.405
+0,57%
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 20.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,16%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,16%)
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.140,7 punti
In breve
,
Finanza
12 gennaio 2026 - 17.43
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,16% e archivia gli scambi a 10.140,7 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,2%)
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,06%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,92%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,75%
Argomenti trattati
Londra
(233)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,16%
Altre notizie
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dell'1,18%
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,80%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,04%)
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,24%
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/12/2025
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,74%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto