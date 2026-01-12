Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:12
25.810 +0,17%
Dow Jones 20:12
49.536 +0,06%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,16%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.140,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,16%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,16% e archivia gli scambi a 10.140,7 punti.
Condividi
```