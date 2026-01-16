Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 18:20
25.552 +0,02%
Dow Jones 18:20
49.426 -0,03%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,04%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.235,29 punti

Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,04%, archiviando la seduta a 10.235,29 punti.
