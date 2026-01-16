Milano
17:35
45.800
-0,11%
Nasdaq
18:20
25.552
+0,02%
Dow Jones
18:20
49.426
-0,03%
Londra
17:35
10.235
-0,04%
Francoforte
17:35
25.297
-0,22%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 18.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,04%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,04%)
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.235,29 punti
In breve
,
Finanza
16 gennaio 2026 - 17.43
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,04%, archiviando la seduta a 10.235,29 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,2%)
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,92%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,75%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,04%
Argomenti trattati
Londra
(282)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,04%
Altre notizie
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,03%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,54%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,24%
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/01/2026
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 29/12/2025
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/01/2026
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto