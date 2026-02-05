Milano
9:34
46.656
+0,04%
Nasdaq
4-feb
24.891
0,00%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
9:34
10.380
-0,22%
Francoforte
9:34
24.597
-0,02%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 09.50
Home Page
/
Notizie
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,01%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,01%)
Il FTSE MIB prende il via a 46.640,08 punti
In breve
,
Finanza
05 febbraio 2026 - 09.02
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,01%, a quota 46.640,08 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1517)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,27%
