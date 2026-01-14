Milano
17:35
45.647
+0,27%
Nasdaq
17:57
25.296
-1,73%
Dow Jones
17:57
48.866
-0,66%
Londra
17:35
10.184
+0,46%
Francoforte
17:35
25.286
-0,53%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 18.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,05%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,05%
Ibex 35 chiude a 17.695,7 Euro
In breve
,
Finanza
14 gennaio 2026 - 17.53
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,05%, terminando le negoziazioni a 17.695,7 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,14%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,13%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,19%
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,06%)
Argomenti trattati
Madrid
(106)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,05%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,23%)
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,15%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,03%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,02%
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,13%
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,14%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto