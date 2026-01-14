Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 17:57
25.296 -1,73%
Dow Jones 17:57
48.866 -0,66%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,05%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,05%, terminando le negoziazioni a 17.695,7 Euro.
