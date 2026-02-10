Milano 11:46
46.766 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:46
10.348 -0,37%
Francoforte 11:46
25.013 -0,01%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,18%)

Il FTSE MIB prende il via a 46.906,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,18%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,18%, a quota 46.906,09 in apertura.
Condividi
```