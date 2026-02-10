BP, scendono le quotazioni a Londra

gruppo petrolifero inglese

BP

FTSE 100

BP

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,13% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,661 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,531. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,791.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)