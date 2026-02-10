BP, scendono le quotazioni a Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gruppo petrolifero inglese
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,13% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di BP
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di BP
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,661 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 4,531. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,791.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)