Honeywell annuncia l'IPO a Wall Street della controllata Quantinuum

(Teleborsa) - Honeywell
, una delle più grandi multinazionali conglomerate statunitensi, ha annunciato che Quantinuum
, di cui Honeywell detiene la maggioranza, intende presentare i documenti alla Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale (IPO)
di azioni ordinarie di Quantinuum.
Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta proposta non sono ancora stati determinati
. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, nonché al completamento del processo di revisione della SEC, si legge in una nota.
L'anno scorso Quantinuum ha raccolto circa 600 milioni di dollari da investitori, tra cui il ramo di venture capital di Nvidia
, con una valutazione di 10 miliardi di dollari
.