CME, nuovo record per future e opzioni sui metalli

CME Group

(Teleborsa) -, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che il suo complesso dedicato aiha raggiunto undi 3.338.528 contratti il ??26 gennaio, in aumento del 18% rispetto al precedente record giornaliero di 2.829.666 contratti di venerdì 17 ottobre 2025.La crescente domanda di contratti suidi CME Group ha guidato la giornata di trading record, con iche hanno registrato undi 715.111 contratti e undi 35.702 contratti. È stata anche una delle cinque migliori giornate di contrattazione per i future sull', i future sull'e i future sull'"In un contesto di continua incertezza macroeconomica, volatilità record e aumento del rischio di prezzo, i clienti si rivolgono ai nostri mercati per coprire e adeguare l'esposizione ai metalli preziosi al fine di raggiungere i loro obiettivi di trading", ha affermato. "La nostra gamma in continua espansione di contratti sui metalli preziosi offre ai clienti di tutte le dimensioni un accesso efficiente a strumenti di gestione del rischio di dimensioni adeguate."