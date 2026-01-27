CME, nuovo record per future e opzioni sui metalli

(Teleborsa) - CME Group
, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che il suo complesso dedicato ai metalli
ha raggiunto un nuovo record giornaliero
di 3.338.528 contratti il ??26 gennaio, in aumento del 18% rispetto al precedente record giornaliero di 2.829.666 contratti di venerdì 17 ottobre 2025.
La crescente domanda di contratti sui metalli preziosi
di CME Group ha guidato la giornata di trading record, con i future Micro Silver
che hanno registrato un volume giornaliero record
di 715.111 contratti e un open interest record
di 35.702 contratti. È stata anche una delle cinque migliori giornate di contrattazione per i future sull'argento
, i future sull'oro micro
e i future sull'oro da 1 oncia
.
"In un contesto di continua incertezza macroeconomica, volatilità record e aumento del rischio di prezzo, i clienti si rivolgono ai nostri mercati per coprire e adeguare l'esposizione ai metalli preziosi al fine di raggiungere i loro obiettivi di trading", ha affermato Jin Hennig, Amministratore Delegato e Responsabile Globale dei Metalli di CME Group
. "La nostra gamma in continua espansione di contratti sui metalli preziosi offre ai clienti di tutte le dimensioni un accesso efficiente a strumenti di gestione del rischio di dimensioni adeguate."