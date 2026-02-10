Milano 11:50
Francoforte: in acquisto Wacker Chemie

(Teleborsa) - Protagonista Wacker Chemie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,10%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wacker Chemie evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Wacker Chemie rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Wacker Chemie sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 80,18 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 78,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 81,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
