Francoforte: pioggia di acquisti su Wacker Chemie

(Teleborsa) - Ottima performance per Wacker Chemie
, che scambia in rialzo del 7,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wacker Chemie
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Wacker Chemie
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Wacker Chemie
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 85,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 82,65. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 88,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)