Milano 13:04
46.371 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:04
10.426 +0,69%
Francoforte 13:04
24.943 -0,18%

Francoforte: in acquisto Wacker Chemie

Rialzo per Wacker Chemie, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,11%.
