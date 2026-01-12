Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:16
25.812 +0,18%
Dow Jones 20:16
49.523 +0,04%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Francoforte: performance negativa per Nordex

(Teleborsa) - Sottotono Nordex, che passa di mano con un calo del 2,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordex rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo di Nordex mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31,91 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 31,49. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32,33.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
