Francoforte: scambi negativi per Nordex

Nordex

Germany MDAX

Nordex

Nordex

(Teleborsa) - Retrocede, con un ribasso del 2,99%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 32,41 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)