Milano 14:05
45.660 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:05
10.175 +0,37%
Francoforte 14:05
25.322 -0,39%

Francoforte: scambi negativi per Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Nordex
(Teleborsa) - Retrocede Nordex, con un ribasso del 2,99%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Nordex subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Nordex rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 32,41 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```