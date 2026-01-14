Francoforte: scambi negativi per Nordex

(Teleborsa) - Retrocede Nordex
, con un ribasso del 2,99%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Nordex
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Nordex
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 32,41 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 31,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)