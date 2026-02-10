Londra: calo per Hiscox

(Teleborsa) - Pressione sull'assicuratore con sede nelle Bermuda
, che tratta con una perdita del 2,73%.
Lo scenario su base settimanale di Hiscox
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hiscox
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hiscox
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,9 sterline. Primo supporto a 14,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)