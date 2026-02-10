Milano 11:53
46.786 -0,08%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:53
10.356 -0,29%
Francoforte 11:53
25.021 +0,03%

Londra: calo per Hiscox

Migliori e peggiori
Londra: calo per Hiscox
(Teleborsa) - Pressione sull'assicuratore con sede nelle Bermuda, che tratta con una perdita del 2,73%.

Lo scenario su base settimanale di Hiscox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hiscox. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hiscox evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,9 sterline. Primo supporto a 14,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```