Londra: in calo Aviva
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica, che passa di mano con un calo del 2,14%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Aviva rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,274 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,358. Il peggioramento di Aviva è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,246.

