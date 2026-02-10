Londra: in calo Aviva

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica
, che passa di mano con un calo del 2,14%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Aviva
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,274 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,358. Il peggioramento di Aviva
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,246.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)