Londra: brillante l'andamento di Aviva

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica, con una variazione percentuale del 2,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aviva rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Aviva ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,54 sterline. Supporto a 6,412. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,668.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
