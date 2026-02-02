Londra: brillante l'andamento di Aviva

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica
, con una variazione percentuale del 2,11%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aviva
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Aviva
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,54 sterline. Supporto a 6,412. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,668.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)