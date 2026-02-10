Nairobi, il Ministro Bernini: incontro con gli studenti sulla transizione energetica

(Teleborsa) - Lunedì 9 febbraio
, a Nairobi
, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini
ha incontrato le studentesse e gli studenti della Technical and Vocational School
. L’iniziativa, realizzata da Enel Foundation insieme a RES4Africa
e in partnership con la Strathmore University e il St. Kizito Vocational Training Institute
, si inserisce tra le attività di ricerca e formazione sulla transizione energetica promosse dalla Fondazione all’interno del Piano Mattei,
con l’obiettivo di rafforzare competenze e opportunità nel settore dell’energia.
La visita istituzionale si inquadra nel contesto della missione ufficiale in Kenya del Ministro Bernini
, parte dell’Italy-Africa Roadshow on Higher Education, Research and Innovation, organizzato dal Ministero e dalla Fondazione Med-Or – al quale Enel Foundation ha preso parte.
Questi incontri rafforzano ulteriormente il dialogo e la cooperazione tra Italia e Africa
, obiettivo centrale anche per Enel Foundation, che pone una particolare attenzione al ruolo dei giovani nel continente.