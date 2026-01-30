ENI, Descalzi incontra primo ministro albanese Edi Rama

(Teleborsa) - L’Amministratore Delegato di ENI Claudio Descalzi,
ha incontrato oggi a Tirana il Primo Ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama.Descalzi
ha aggiornato il primo Ministro sulle attività di Eni nel Paese, soffermandosi sulle attività esplorative
con focus sul gas e sul permesso onshore Dumrea,
nonché sulle attività legate alla transizione energetica.
In particolare, le parti - si legge nella nota - si sono soffermate sui progetti di generazione elettrica da fonti rinnovabili in Albania con successiva distribuzione in Italia mediante interconnettore.