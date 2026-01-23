ANICA Academy e Unicredit presentano "COSPLAI" per raccontare la transizione

Unicredit

(Teleborsa) -presentano, un corto nato in risposta alla call to action dedicata al tema della transizione, lanciata dalla banca e finalizzata a raccontare il cambiamento nelle sue diverse dimensioni (tecnologica, culturale e territoriale), mettendo al centro il capitale umano e la capacità di innovare a partire dalle proprie radici.è stata infatti la parola d’ordine scelta per il, per il quale il corto è stato realizzato, ed è stata declinata in tre ambiti:intesa come fattore produttivo chiave e possibile vantaggio competitivo per le PMI,come elemento centrale del processo produttivo, ela cui valorizzazione può generale un benessere sostenibile.Attraversoed i suoi studenti sono stati sviluppati 8 progetti, selezionati da un apposito comitato tecnico-scientifico, da cui è stato scelti ilche racconta la storia di una giovane sarta di provincia che prova a salvare il laboratorio di famiglia in crisi. È il racconto del risveglio di una vocazione attraverso l’incontro con la diversità e della possibilità di reinventarsi senza rinnegare le proprie origini.propone unacome processo culturale e identitario, prima ancora che tecnologico. È un racconto di scoperta personale checome spazio di contaminazione, creatività e nuove possibilità.La realizzazione del cortometraggio si inserisce nel quadro della, sviluppata nel tempo con l’obiettivo di sostenere la crescita delle competenze, la formazione specialistica e l’accesso alle professioni dell’audiovisivo. Nell’ambito delle proprie partnership strategiche,, con particolare attenzione all’educazione finanziaria e allo sviluppo dei profili professionali richiesti dal mercato. Fra questi il supporto al Corso in Economia e Finanziamento per l’Audiovisivo ed il coinvolgimento didattico nei percorsi formativi di Anica Academy. Nel complesso, il partenariato tra Anica Academy ETS e UniCredit si è tradotto nel, a vario titolo tra docenze, accessi gratuiti e supporto diretto ai percorsi formativi."La partnership con UniCredit è un esempio concreto di dialogo continuativo tra formazione e mondo dell’impresa: un percorso virtuoso costruito nel tempo, che ha permesso ad Anica Academy ETS di rafforzare notevolmente la propria offerta formativa, di mantenere elevati standard qualitativi e di rispondere in modo puntuale alle esigenze di un settore in costante evoluzione", dichiara, Presidente di Anica Academy ETS."La partnership di UniCredit con Anica Academy si colloca all’interno di un disegno di partnership strategiche a sostegno delle imprese della filiera del cinema e dell’audiovisivo, con un focus chiaro: rafforzare le competenze e la formazione lungo tutta la catena del valore. UniCredit sostiene i giovani, le imprese e la creatività perché si rende conto che l’audiovisivo valorizza il territorio, crea occupazione, esporta cultura, attrae investimenti ed è un settore strategico per il Paese", afferma, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.