ANICA Academy e Unicredit presentano "COSPLAI" per raccontare la transizione

(Teleborsa) - Anica Academy ETS e Unicredit
presentano "COSPLAI"
, un corto nato in risposta alla call to action dedicata al tema della transizione, lanciata dalla banca e finalizzata a raccontare il cambiamento nelle sue diverse dimensioni (tecnologica, culturale e territoriale), mettendo al centro il capitale umano e la capacità di innovare a partire dalle proprie radici."Transizione"
è stata infatti la parola d’ordine scelta per il Forum Territori della Region Centro di UniCredit
, per il quale il corto è stato realizzato, ed è stata declinata in tre ambiti: Intelligenza artificiale
intesa come fattore produttivo chiave e possibile vantaggio competitivo per le PMI, capitale umano
come elemento centrale del processo produttivo, e sviluppo delle aree periferiche
,
la cui valorizzazione può generale un benessere sostenibile.
Attraverso Anica Academy
ed i suoi studenti sono stati sviluppati 8 progetti, selezionati da un apposito comitato tecnico-scientifico, da cui è stato scelti il cortometraggio vincitore,
che racconta la storia di una giovane sarta di provincia che prova a salvare il laboratorio di famiglia in crisi. È il racconto del risveglio di una vocazione attraverso l’incontro con la diversità e della possibilità di reinventarsi senza rinnegare le proprie origini. "COSPLAI"
propone una riflessione sulla transizione
come processo culturale e identitario, prima ancora che tecnologico. È un racconto di scoperta personale che affronta il tema dell’Intelligenza artificiale
come spazio di contaminazione, creatività e nuove possibilità.
La realizzazione del cortometraggio si inserisce nel quadro della collaborazione consolidata tra Anica Academy ETS e UniCredit
, sviluppata nel tempo con l’obiettivo di sostenere la crescita delle competenze, la formazione specialistica e l’accesso alle professioni dell’audiovisivo. Nell’ambito delle proprie partnership strategiche, UniCredit offre un supporto concreto alle aziende della filiera
, con particolare attenzione all’educazione finanziaria e allo sviluppo dei profili professionali richiesti dal mercato. Fra questi il supporto al Corso in Economia e Finanziamento per l’Audiovisivo ed il coinvolgimento didattico nei percorsi formativi di Anica Academy. Nel complesso, il partenariato tra Anica Academy ETS e UniCredit si è tradotto nel coinvolgimento di oltre 100 studenti
, a vario titolo tra docenze, accessi gratuiti e supporto diretto ai percorsi formativi.
"La partnership con UniCredit è un esempio concreto di dialogo continuativo tra formazione e mondo dell’impresa: un percorso virtuoso costruito nel tempo, che ha permesso ad Anica Academy ETS di rafforzare notevolmente la propria offerta formativa, di mantenere elevati standard qualitativi e di rispondere in modo puntuale alle esigenze di un settore in costante evoluzione", dichiara FrancescoRutelli
, Presidente di Anica Academy ETS.
"La partnership di UniCredit con Anica Academy si colloca all’interno di un disegno di partnership strategiche a sostegno delle imprese della filiera del cinema e dell’audiovisivo, con un focus chiaro: rafforzare le competenze e la formazione lungo tutta la catena del valore. UniCredit sostiene i giovani, le imprese e la creatività perché si rende conto che l’audiovisivo valorizza il territorio, crea occupazione, esporta cultura, attrae investimenti ed è un settore strategico per il Paese", afferma Roberto Fiorini
, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.(Foto: Alex Litvin on Unsplash)