ABI al Forum sulla riqualificazione immobili e transizione energetica

(Teleborsa) - Si è svolta oggi la nuova riunioneiniziativa avviata nel 2024 con la collaborazione del Tavolo Tecnico per favorire la riqualificazione degli immobili, a cui parteciparappresenta un punto di riferimento per il confronto tra istituzioni, operatori finanziari e imprese sui temi dell’efficienza energetica, della sicurezza e della sostenibilità del patrimonio immobiliare, in coerenza con gli obiettivi europei di transizione verde verso edifici a emissioni zero entro il 2050.e tematiche legate alla transizione del comparto immobiliare, con particolare attenzione alle misure a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e resilienza degli edifici, al ruolo del settore bancario e finanziario e alle condizioni necessarie per mobilitare capitali pubblici e privati.ha sottolineato l’importanza di facilitare l’accesso delle banche alle informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, attraverso modalità automatizzate e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, al fine di migliorare la valutazione dei finanziamenti, favorire la classificazione degli immobili e sostenere lo sviluppo di un’offerta creditizia dedicata alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.È stato inoltre evidenziato il valore delle iniziative di educazione al risparmio energetico,Oltre all’ABI, al Forum partecipanotra cui la Commissione europea, i Dipartimenti competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Banca d’Italia, ABI, ABI Lab, ENEA, ANIA, Confindustria, Invitalia, ANCI, una rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori, ANCE, Confedilizia, Confindustria Assoimmobiliare, FIAIP, una rappresentanza del Tavolo tecnico sulla valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie, la Federazione Ipotecaria Europea (EMF-ECBC), ARERA, UTILITALIA, ACRI, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Sardegna, Ambiente Italia, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE, l’Istituto per la Competitività – I-Com e Sistema Iniziative Locali – Sinloc.