Alba Infra Partners e Rekeep lanciano MFMC II, nuova piattaforma per accelerare lo sviluppo di progetti infrastrutturali

(Teleborsa) -(“Alba”), gestore indipendente di fondi infrastrutturali con sede a Parigi e Londra, e il, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, rafforzano la loro partnership di lunga data con il lancio di, una nuova piattaforma dedicata all’accelerazione dello sviluppo di progetti infrastrutturali.MFMC II sarà partecipata al 95% da Alba e al 5% dal Gruppo Rekeep tramite Rekeep e Teckal.MFMC II si concentra su progetti diche coinvolgonoLa rinnovata partnership punta a un, con impegni iniziali previsti per quest'anno, concentrandosi sulla fornitura di soluzioni di efficienza energetica per le infrastrutture sociali, mirando ad asset che offrono visibilità del flusso di cassa nel lungo periodo insieme a benefici ambientali tangibili. Unendo l'esperienza di Alba nel campo degli investimenti e la solida esperienza operativa di Rekeep nei servizi pubblici, nonché le sue capacità tecniche nella gestione energetica e nella decarbonizzazione, la piattaforma mira ad accelerare la diffusione di infrastrutture sostenibili su larga scala.All'interno della nuova piattaforma, alcune partecipazioni azionarie in società di progetto detenute dal Gruppo Rekeep saranno progressivamente trasferite a MFMC II.La prima partecipazione azionaria trasferita alla piattaforma nel 2026 è la concessione per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di un edificio pubblico destinato a uffici in Emilia-Romagna. Altri quattro progetti greenfield di efficienza energetica saranno aggiunti alla piattaforma progressivamente tra il 2026 e il 2027, mentre ulteriori progetti sono in fase di valutazione per sostenere la crescita continua.