New York: si concentrano le vendite su JP Morgan

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società finanziaria con sede a New York
, che mostra un decremento dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 322,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 312,9. L'equilibrata forza rialzista di JP Morgan
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 332,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)