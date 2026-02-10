Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 -0,11%

New York: si concentrano le vendite su JP Morgan

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su JP Morgan
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società finanziaria con sede a New York, che mostra un decremento dell'1,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 322,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 312,9. L'equilibrata forza rialzista di JP Morgan è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 332,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```