Milano
17:35
46.803
-0,04%
Nasdaq
18:37
25.278
+0,04%
Dow Jones
18:37
50.364
+0,45%
Londra
17:35
10.354
-0,31%
Francoforte
17:35
24.988
-0,11%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 18.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in perdita S&P Global
New York: in perdita S&P Global
Migliori e peggiori
,
In breve
10 febbraio 2026 - 16.10
Pressione sull'
azienda attiva nei servizi di informazione finanziaria per investitori
, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,81%.
Condividi
Leggi anche
New York: in perdita S&P Global
S&P, utili e ricavi in crescita nel 4° trimestre ma EPS delude attese
New York: in perdita Tractor Supply
New York: in perdita Eli Lilly
Titoli e Indici
S&P Global
-6,56%
Altre notizie
New York: in perdita NRG Energy
New York: brusca correzione per Newmont
New York: profondo rosso per Aptiv
New York: i venditori si accaniscono su NetApp
Perde Biogen sul mercato di New York
New York: sell-off per Equifax
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto