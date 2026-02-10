Milano 17:35
New York: in perdita S&P Global

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nei servizi di informazione finanziaria per investitori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,81% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di S&P Global è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di S&P Global mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 398,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 427,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 382,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
