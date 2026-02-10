S&P, utili e ricavi in crescita nel 4° trimestre ma EPS delude attese

S&P Global

(Teleborsa) - Utili in calo e guidance 2006 deludente per, che reagisce molto male nel circuito pre-mercato della Borsa americana, lasciando sul terreno l'8,78% a 405,18 dollari per azione. Il titolo aveva chiuso le contrattazioni della vigilia in rialzo dell'1,12%.S&P Global ha chiuso il quarto trimestre con un fatturato in aumento del 9% a 3,92 miliardi di dollari, leggermente superiore alle aspettative. L'utile netto si è attestato a 1,134 miliardi di dollari, in crescita del 29% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile per azione è aumentato del 32% a 3,75 dollari. L'EPS rettificato, tuttavia, si è attestato a 4,30 dollari, risultando inferiore di 2 cent risetto alle attese.Per l'intero esercizio, i ricavi sono aumentati dell'8% a 15,336 miliardi di dollari. L'utile netto del 16% a 4,471 miliardi di dollari e l'utile per azione del 19% a 14,66 dollari, mentre l'EPS rettificato è aumentato del 14% a 17,83 dollari, inferiore alla guidance (19,40-19,65 USD) ed al consensus (19,96 USD).