Milano
16:56
46.471
-0,09%
Nasdaq
16:56
24.965
-0,94%
Dow Jones
16:56
50.119
0,00%
Londra
16:56
10.456
-0,15%
Francoforte
16:56
25.014
+0,64%
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 17.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 64,24 dollari alle 15:40
Petrolio a 64,24 dollari alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
12 febbraio 2026 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 64,24 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 63,4 dollari alle 11:30
Petrolio a 63,76 dollari alle 15:40
Petrolio a 60,36 dollari alle 08:30
Petrolio a 60,86 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-1,58%
Altre notizie
Petrolio a 61,12 dollari alle 15:40
Petrolio a 60,74 dollari alle 15:40
Petrolio a 60,63 dollari alle 19:30
Petrolio a 63,14 dollari alle 15:40
Petrolio a 64,23 dollari alle 19:30
Petrolio a 62,79 dollari alle 19:30
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto