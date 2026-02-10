Milano 11:57
46.799 -0,05%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:57
10.361 -0,24%
Francoforte 11:57
25.023 +0,03%

Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano
Vendite diffuse sull'indice delle società assicurative, che continua la giornata a 39.510,42 punti.
Condividi
```