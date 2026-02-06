Milano 10:16
Piazza Affari: risultato positivo per il settore assicurativo italiano

Piazza Affari: risultato positivo per il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative guadagna lo 0,70% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 39.765,38 punti.
