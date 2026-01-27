Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:58
25.960 +0,96%
Dow Jones 17:58
49.081 -0,67%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: rialzo controllato per il settore assicurativo italiano

L'Indice delle società assicurative fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 37.327,65 punti.
