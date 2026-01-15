Giappone, prezzi produzione dicembre +0,1% mese +2,4% anno

(Teleborsa) - Salgono secondo attese iinnel mese di. Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento del 2,4% su base annua, uguale alle attese del mercato e in leggero calo rispetto al 2,7% del mese precedente.Su, i prezzi all'industria hanno registrato una salita pari a +0,1% contro il +0,3% di novembre e in linea con le attese.hanno segnato un aumento dell'1,6% su base mensile e un decremento dell'1,4% su base tendenziale. Isono saliti dell'1,9% su base mensile e del 2,9% su base annuale.