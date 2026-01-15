Usa, prezzi import export accelerano a novembre

(Teleborsa) -. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, isono aumentati dello 0,4% nei due mesi da settembre 2025 a novembre 2025, rispetto alla variazione nulla di settembre e al -0,1% indicato dal consensus.Si ricorda che il BLS non ha raccolto i dati dell'indagine per ottobre 2025 a causa dello shutdown delle attività governative.Su base annua, i prezzi import registrano una salita pari a +0,1%, in rallentamento da +0,3% di settembre.sono aumentati dello 0,5% nei due mesi terminati a novembre 2025, rispetto alla variazione nulla di settembre e al +0,2% del consensus. L'aumento è stato trainato dai prezzi più elevati delle esportazioni agricole e non agricole.Su anno il dato evidenzia un incremento del 3,3%, in rallentamento dal +3,8% di settembre.