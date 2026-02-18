Francoforte: positiva la giornata per Delivery Hero

Delivery Hero

Germany MDAX

Delivery Hero

Germany MDAX

Delivery Hero

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,42 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,36. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)