Francoforte: positiva la giornata per Delivery Hero

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Delivery Hero, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Delivery Hero rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Delivery Hero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,42 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,36. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
