Londra: allunga il passo Antofagasta

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia mineraria
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,63%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'andamento di breve periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 38,72 sterline e supporto a 37,26. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 40,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)