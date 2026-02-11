Londra: allunga il passo Antofagasta

compagnia mineraria

FTSE 100

Antofagasta

azienda sudamericana estrattrice di rame

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,63%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'andamento di breve periodo dell'mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 38,72 sterline e supporto a 37,26. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 40,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)