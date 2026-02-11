Milano 13:07
Londra: allunga il passo Antofagasta

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia mineraria, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,63%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'andamento di breve periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 38,72 sterline e supporto a 37,26. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 40,18.

