Milano 13:08
46.393 -0,88%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:08
10.425 +0,69%
Francoforte 13:08
24.951 -0,15%

Londra: movimento negativo per Rightmove

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il principale portale immobiliare nel Regno Unito, con un ribasso dell'1,85%.

Lo scenario su base settimanale di Rightmove rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,314 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,414. Il peggioramento di Rightmove è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,276.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
