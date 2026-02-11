Londra: movimento negativo per Rightmove

(Teleborsa) - Retrocede il principale portale immobiliare nel Regno Unito
, con un ribasso dell'1,85%.
Lo scenario su base settimanale di Rightmove
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,314 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,414. Il peggioramento di Rightmove
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,276.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)